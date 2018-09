Mitte der ersten Hälfte hätte der BFC-Stürmer frei vor dem Tor sogar nachlegen können. Im zweiten Durchgang wurde Leipzig dann besser und war zusehends dominant, der BFC konterte. Tore gab es nicht mehr, aber eine Rote Karte für Leipzig: Ryan Malone musste vom Feld (88.). Bedeutet der Sieg die Trendwende für den BFC? "Es geht nur von Spiel zu Spiel. An den Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben, müssen wir arbeiten. Wichtig ist es dann, kontinuierlich gute Leistungen zu zeigen", sagte Trainer Rydlewicz bei "Sport im Osten" im MDR.

Es ist ein erfolgreiches Wochenende für die Klubs aus Berlin und Brandenburg in der Fußball-Regionalliga Nordost: vier Spiele - vier Siege. Besonders groß wird die Erleichterung beim BFC Dynamo gewesen sein. Es gab jede Menge Ost-Fußball-Tradition und ein 1:0 gegen Lok Leipzig - ein wichtiger Dreier für das Team von René Rydlewicz. Das entscheidende Tor fiel bereits in der 3. Minute: Marc Brasnic hatte nach einer Flanke von der linken Seite viel Platz und traf.

Babelsberg hatte derweil schon am Freitagabend gewonnen - der Torschütze zum entscheidenden 1:0: 03-Stürmer Tobias Dombrowa. In der 41. Minute sorgte er für die verdiente Führung im Brandenburg-Derby gegen den Aufsteiger FSV Optik Rathenow. Während Babelsberg mit dem nunmehr vierten Sieg im sechsten Spiel der erste Verfolger von Spitzenreiter Chemnitzer FC bleibt, steckt Rathenow vorerst im Tabellenkeller fest.

Jubeln konnte am Freitag auch der FC Viktoria: Gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf gab es einen 2:0-Heimsieg. Der erste Treffer fiel in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Elfmeter. Marcus Hoffmann war nach einer Ecke gefoult worden, Petar Sliskovic - Neuzugang vom Halleschen FC - erzielte sein drittes Saisontor. Das zweite Tor für Viktoria gab es kurz nach dem Wiederanpfiff. Es war eine starke Ballstafette, an deren Ende Nick Scharkowski den Torwart umkurvte und traf (52.).

"Trotzdem haben wir zum Schluss zu viel zugelassen. Das müssen wir gerade mit den Erwartungshaltungen, die wir an uns selber richten, ändern", sagte Viktoria-Coach Jörg Goslar. Der FC Oberlausitz Neugersdorf machte nun Druck. Doch es blieb beim 2:0 - und die Viktoria festigte ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Am Sonntag spielen noch der Berliner AK in Auerbach und der VSG Altglienicke in Meuselwitz.