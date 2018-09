Der Plan ist simpel: Auf eine enttäuschende letzte Saison soll jetzt eine solide folgen beim 1. FC Union. Dafür geht man in Berlin-Köpenick neue Wege: mit dem Schweizer Urs Fischer an der Seitenlinie und etlichen neuen Spielern im Team. Von Stephanie Baczyk

Das Gefühl einer Niederlage kennt der 1. FC Union in dieser Spielzeit auch noch nicht. Trotzdem drückt Flügelflitzer Akaki Gogia ganz fest die Euphoriebremse beim Tabellensechsten. "Es tut uns gut, wenn wir 'mal etwas ruhiger machen, das letzte halbe Jahr war nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben", spricht Gogia den Abstiegskampf zum Ende der letzten Saison an. Doch es hat sich etwas verändert, Union tritt selbstbewusster und mit mehr Vertrauen in die eigenen Stärken auf. Auch Gogia zeigt sich nach einer schwachen ersten Saison stark verbessert. Auch Dank Urs Fischer.

"Der Trainer redet viel mit uns", erklärt Gogia. "Wir gehen mit einem klaren Plan in jedes Spiel, da ist der Trainer sehr akribisch und davon profitieren alle Spieler." Fischers Akribie zeigt sich auch in der vor-Ort-Spielbeobachtung, etwas das unter Union-Trainern zuletzt nicht alltäglich war. Die Dienstreise zu Arminia Bielefeld wird Union ohne die verletzten Torrejon, Schonheim, Abdullahi, Mees und Polter antreten. Doch gerade bei Stürmer Sebastian Polter geht die Reha nach seinem Achillessehnenriss erstaunlich gut voran.

Gegen Bielefeld trifft Fischer auf einen alten Bekannten. Gegen Arminia Trainer Jeff Saibene tritt Fischer bereits zum 20. Mal an. Beide Übungsleiter kennen sich aus ihrer Zeit in der Schweiz. Saibene war verantwortlich für Aarau und St. Gallen. Als Urs Fischer 2015 zum FC Basel wechselte, war Saibene beim FC Thun sein Nachfolger. "Jeff hat eine Idee, die er konsequent umsetzt. Seine Handschrift wird immer klarer. In Bielefeld hat er von Beginn weg gute Resultate erzielt", so Fischer über sein Luxemburger Pendant in Ostwestfalen. Urs Fischer freut sich auf ein Wiedersehen und diesmal wird der Schweizer deutlich früher als zum Anpfiff im Stadion sein.