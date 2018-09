Bild: Imago/Perenyi/Buzzi

Die Rückennummer 3 beim AC Mailand und der Name Maldini gehörten über Jahre unzertrennlich zusammen. Im Juli 2009 hat der italienische Verteidiger Paolo zwar seine Karriere beendet, doch seine Nummer darf nur sein Sohn Christian tragen, wenn dieser irgendwann für den AC auflaufen sollte. (Zurzeit spielt er in der Serie C für Pro Piacenza.) Während seiner aktiven Spielerzeit wurde Paolo übrigens auch von seinem Vater Cesare beim AC Mailand und in der italienischen Nationalmannschaft trainiert.