Am dritten Spieltag der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin die zweite Niederlage kassiert. Der Hauptstadtklub unterlag am Dienstag in der heimischen Max-Schmeling-Halle dem deutschen Meister Flensburg-Handewitt mit 25:30. Beste Berliner Werfer waren Frederik Simak mit sechs und Jacob Holm mit vier Treffern.



Die Füchse begannen stark und führten rasch 4:1. Im Laufe der ersten Hälfte kamen die Gäste besser ins Spiel, zur Halbzeit hielt Berlin aber noch eine 16:14-Führung. Nach der Pause übernahm dann der Meister das Kommando und zog davon. In der Tabelle rutschten die Füchse auf Rang 13 ab.

Die Füchse mussten neben ihren Langzeitverletzten erneut auch auf Nationalspieler Fabian Wiede verzichten. Dafür konnte Kreisläufer Johan Koch überraschend doch wieder mitwirken.

