Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga ihren Aufwärtstrend bestätigt. Der EHF-Pokalsieger gewann am Donnerstag ungefährdet beim HC Erlangen mit 27:22 (16:8) und feierte den dritten Pflichtspielerfolg in Serie. Die Füchse spielten in der Nürnberger Arena ihre Qualitäten gegen die biederen Gastgeber aus und entschieden die Begegnung schon in den ersten 30 Minuten. Sie konnten sich sogar eine Schwächephase im zweiten Abschnitt erlauben. Mit 6:4-Punkten rangieren die Hauptstädter auf Platz neun.