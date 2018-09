Pal Dardai ist ein ruhiger, bedächtiger Trainer. Er bricht bei Siegen nicht in Euphorie aus und bei Niederlagen nicht in Panik. "Natürlich sind wir stolz", kommentiert Herthas Trainer den zweiten Tabellenplatz, nur um sofort zu warnen: "Wir werden jetzt nicht bequem werden. Wir werden weiter Gas geben."

In den kommenden Wochen wird Hertha allerdings ohne ihn auskommen müssen. Im Gladbach-Spiel zog sich der 22-Jährige einen Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk zu. "Er ist ruhig am Ball und strahlt eine Präsenz aus", lobt Trainer Dardai. "Wir werden ihn irgendwie ersetzen, notfalls mit einer anderen Spielweise." Grujics Verletzung könnte die Chance für den zuletzt nicht berücksichtigten Per Skjelbred sein.

Die Achse Jarstein, Kalou und Ibisevic ist in starker Form. Mit ihren Leistungen sorgen sie dafür, dass die jüngeren Spieler wie Dilrosun, Duda oder Lazaro befreit aufspielen können. Das führt dazu, dass Hertha derzeit die zweitbeste Offensive der Liga hat. "Wir schaffen gerade, was wir uns vorgenommen haben: attraktiveren, offensiveren Fußball", bilanziert Preetz. "Dabei besteht immer die Gefahr, dass es zu Lasten der stabilen Defensive geht."

Grujic fällt aus, Rekik kehrt dagegen zurück. Der niederländische Innenverteidiger musste zuletzt mit Adduktorenproblemen pausieren und ist eine Alternative in der Abwehr. Überhaupt will Dardai in der englischen Woche die Rotationsmaschine anwerfen: Dienstag in Bremen und Freitag zu Hause gegen Bayern München. Zwei echte Herausforderungen, für die der Trainer frische Kräfte braucht.

Nur so lässt sich das laufintensive Berliner Spiel durchziehen. Für Hertha ergibt sich gerade die Chance, sich im oberen Tabellendrittel festzusetzen. Das wollen die Berliner in Bremen nutzen. "Auch Werder ist noch ungeschlagen, das gibt uns den Extra-Kick", so Dardai, der sein Team mit den Bremern auf Augenhöhe sieht. Herthas Trainer hat allerdings noch nie gegen Bremen gewinnen können und er hat den Heimvorteil als einen Trumpf von Werder ausgemacht. "Die Zuschauer im Weserstadion machen immer mit, bis zum Abpfiff, damit können sie positiven Einfluss auf das Spiel nehmen", so Dardai.

Der Ungar weiß, Hertha erwartet eine schwere Aufgabe im ersten Teil der englischen Woche. Doch die Berliner haben nicht nur Selbstvertrauen getankt, Dardais Mannschaft hat auch das Gewinnen für sich entdeckt: "Wir sind sehr motiviert und würden am liebsten sofort spielen". Klingt als würde Hertha wie gegen Mönchengladbach mit viel Spielfreude im Weserstadion ans Werk gehen.