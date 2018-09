Bild: dpa

2:0 gegen den Tabellenführer - Hertha entzaubert die großen Bayern

28.09.18 | 23:26 Uhr

Mit einer starken Leistung hat Hertha BSC den Bayern die erste Niederlage der Saison verpasst. Für Ex-Herthaner Nico Kovac ist es damit auch seine erste Pleite in München - ausgerechnet im Olympiastadion. Die Tabellenführung verpassen die Berliner nur knapp.

Als Hertha-Coach Pal Dardai um 22:25 Uhr seine Coaching-Zone verlässt, um seinem ehemaligen Berliner Mannschaftskameraden und heutigen Bayern-Trainer Niko Kovac auf der Gäste-Bank die Hand zu schütteln, strahlt er. Seine Jungs hatten dem FC Bayern München, dem Rekordmeister und ungeschlagenen Tabellenführer, vor ausverkauftem Haus die Stirn geboten. Viel mehr als das: Sie hatten gekämpft. Sie hatten sich vor über 74.469 Zuschauern im damit ausverkauften Olympiastadion zerrissen. Und sie hatten den großen Favoriten niedergerungen - 2:0 hieß es am Ende. Der erste Sieg über die Münchner seit über neun Jahren.

Stadionpläne Hertha BSC Neubau im Olympiapark - SPD und Linke wollen anderen Standort für neues Hertha-Stadion

Hertha wirkt nie nervös

Die Dardai-Elf startet im Vergleich zur ersten Saison-Niederlage am Dienstag in Bremen mit Mittelstädt für Plattenhardt auf der Linksverteidiger-Position und Skjelbred für Lustenberger auf der Sechs. "Bei so einem Spiel muss man die Jungs nicht motivieren", hatte Dardai vor der Partie gesagt. Und er behielt Recht: Die Einstellung des gastgebenden Tabellenvierten ist von der ersten Sekunde herausragend. Ja, natürlich spielt die Kovac-Elf dominant – hat in den ersten Minuten mehr Ballbesitz und durch den Ex-Herthaner Jerome Boateng auch die erste Torchance (15.) per Kopf. Aber die Hertha-Bubis wirken nie nervös, stellen sich der großen Aufgabe im Scheinwerferlicht - ohne Furcht und ohne Selbstzweifel.

Ibisevic mit der Chance, Ibisevic mit dem Tor

Die Hauptstädter gehen früh drauf, lassen den Ballzauberern aus München keine Luft zum Atmen. Es ist in den ersten zwanzig Minuten ein Spiel auf Augenhöhe – auch, weil die Hertha-Offensive um die Altmeister Ibisevic und Kalou Spiellaune und Torgefahr entwickelt. Das bis dato beste Beispiel liefert folgende Situation: Ondrej Duda schlägt einen millimetergenauen Diagonalball in den Strafraum, wo Kapitän Ibisevic zum Kopfball kommt. Den gut platzierten Versuch kann FCB-Keeper Neuer noch von der Linie kratzen. Dem Abpraller jagen dann sowohl Kalou als auch Jerome Boateng im Vollsprint nach. Als Nationalverteidiger Boateng dann viel zu plump in den Zweikampf geht und den Ivorer im Strafraum von den Beinen holt, steht das Stadion erstmals Kopf. Ibisevic schnappt sich die Kugel und verwandelt eiskalt vom Punkt in die linke Ecke (21.). Coach Dardai steht erstmals mit der geballter Faust am Spielfeldrand.

Hertha-Stimmen zum Spiel Pal Dardai: "Wir sind gut reingekommen und haben im richtigen Moment die Tore gemacht. Dann sind wir mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann sehr leidenschaftlich verteidigt. Und Respekt, am Ende war es kein dreckiger, sondern ein spielerischer Sieg." Valentino Lazaro: "Es ist etwas Besonderes, das geschafft zu haben. Ich habe gelesen, der Verein wartet seit neun Jahren auf einen Sieg gegen die Bayern. Das Stadion war heute ausverkauft. Auf die aufzuschließen, ist etwas ganz Besonderes. Aber wir wissen natürlich, dass es ein großer Kraftakt war. In der ersten Halbzeit haben wir noch mitgespielt. In der zweiten Halbzeiten hat man dann gesehen, was für eine Qualität die Bayern haben."

Duda zum Vierten

Es sollte nicht die letzte Geschichte der ersten Hälfte gewesen sein. Die Bayern, von dem 0:1-Rückstand angestachelt, im Anschluss mit wütenden Angriffen. Kimmich, Lewandowski, Robben – die Münchner Prominenz hat richtig gute Chancen. Doch entweder stehen Ex-Bayern-Keeper Thomas Kraft – der Rune Jarstein im Hertha-Tor ersetzt - das Pech oder Unkonzentriertheit dem Liga-Primus im Weg. Ganz anders bei den Berlinern. Als nur Sekunden vor dem Halbzeit-Pfiff Kalou den Ball auf der rechten Seite auf Lazaro durchsteckt, der dynamisch zur Grundlinie vorstößt und in der Mitte Duda flach bedient - da riecht es das erste Mal verdächtig nach einer Überraschung. Mit dem Selbstvertrauen von bereits drei Saisontoren nagelt der Slowake die Kugel unhaltbar unter die Latte (44.). Ein kurzer Perspektivwechsel: Die Sekunden vor dem 2:0 mit Blick auf die Berliner Ersatzbank. Als Solomon Kalou den Ball wunderbar auf Lazaro spielt, erhebt sich die Bank bereits in hoffnungsvoller Erwartung. Die Zeiten, in denen eben jene Erwartungen, allzu oft enttäuscht worden sind, sie scheinen vorbei in Berlin. Es folgt Lazaros Rückraumzuspiel auf Duda und ein Schuss, wie ein Strich - da bricht es aus allen heraus auf der Hertha-Bank. Ein Jubel-Knäuel bildet sich, aus dessen Mitte Coach Dardai glücksselig nach ein paar Sekunden auftaucht.

Hertha im zweiten Durchgang auf Ergebnissicherung aus

Der zweite Durchgang hat dann Symbol-Charakter. Wofür könnte man sich fragen, da die Bayern die Gastgeber phasenweise im eigenen Strafraum einschnüren. Symbol-Charakter für die Stärken der neuen Hertha. Eine Mannschaft, die in schwierigen Situationen nicht einbricht. Eine, die sich in jeden Zweikampf haut. Eine, die die Zuschauer endlich wieder mitreißt und begeistert. Dass die Hauptstädter in der zweiten Hälfte eine große Portion Glück haben, keine eigene Torgefahr entwickeln und so ausschließlich auf Ergebnissicherung aus sind – interessiert schon direkt nach dem Schlusspfiff niemanden mehr. Die gefeierten Bayern-Stars, die unter Niko Kovac noch keine Niederlagen einstecken mussten, schleichen als unglückliche Verlierer vom Platz - während sich Dardai und seine Mannschaft feiern lassen können. Nach Punkten schließen die Berliner nun tatsächlich zu den Bayern auf – und nur ein Tor fehlte zur Tabellenführung. Wer weiß, wohin der Weg dieser Jungs noch führt. Aber es fühlt sich immer mehr so an, als würde sich etwas bewegen in der Hauptstadt.