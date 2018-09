Vor allem mit Blick auf die vielen Zuschauer wünsche er sich, schnell eine Info zu haben, sollte das Spiel verlegt werden müssen, so Jung weiter. Dazu sei er in intensivem Austausch mit den Verantwortlichen der Behörden.

Die Innenverwaltung betonte, die Berliner Polizei sei "sehr erfahren in der Bewältigung von Großveranstaltungen und Demonstrationen" und außerdem erhalte sie auch Unterstützung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei." Dennoch, abschließende Ergebnisse zur Situation lägen noch nicht vor, so der Sprecher der Innenverwaltung. "Die Sicherheitsbehörden bewerten kontinuierlich die Situation und den Bedarf an Einsatzkräften."

Nach ersten Plänen der Polizei sollen in dem Zeitrahmen zwischen dem 27. September und dem 3. Oktober 5.000 Polizisten in der Hauptstadt im Einsatz sein. Am 27. September landet Erdogan für seinen zweitätigen Besuch in Tegel, zahlreiche Demonstrationen, darunter zwei Großdemonstrationen mit 5.000 bzw. 10.000 Teilnehmern, sind dazu angekündigt. Am 28. September um 20:30 Uhr ist Anpfiff des Heimspiels im Berliner Olympiastadion. Am 3. Oktober finden die Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit statt.

Sendung: Inforadio, 12.09.2018, 14:20 Uhr