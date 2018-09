Bob Hanning : Wenn wir ganz ehrlich sind, waren die Erfolge im DHB-Pokal und auch das Heimspiel gegen Minden Aufgaben, die wir immer auch mit der Qualität des Kaders erledigen müssen. Die Auswärtsniederlage in Göppingen tut sehr sehr weh, weil sie völlig unnötig war und weil wir trotz der dünnen Kaderdecke durch die vielen Verletzten das Spiel hätten gewinnen müssen. Gegen Flensburg haben wir ein überragendes Spiel gemacht, über 35 Minuten den deutschen Meister definitiv dominiert und beherrscht, aber am Ende des Tages hat uns die Kraft gefehlt, das auf dem Niveau über 60 Minuten halten zu können.

Das tut natürlich extrem weh, weil wir ja wissen, dass ein Fabian Wiede in der Lage ist, Spiele alleine zu entscheiden. Auch Hans Lindberg ist nicht umsonst Kapitän und Olympiasieger und kann natürlich gerade in kritischen Situationen der Mannschaft helfen. Das tut dann natürlich doppelt weh, wenn beide nicht spielen können. Gerade gegen große Teams wie Flensburg ist es einfach im Moment nicht möglich, das zu kompensieren.

Es hat sich schon gezeigt, dass das ein Junge mit unglaublichem Potential ist, an ihm werden wir viele Jahre viel Freude haben. Auch Malte Semisch, der die Position von unserer lebenden Torhüterlegende Petr Stochl eingenommen hat, hat das bis jetzt sehr ordentlich gemacht. Gerade gegen Minden hat er Silvio Heinevetter gut vertreten. Unser Problemkind ist nach wie vor Wael Jallouz, den wir vom FC Barcelona geholt haben. Er ist in einer körperlichen Verfassung, die es ihm nicht möglich macht, Spitzenleistungen zu bringen. Das tut uns allen ein bisschen weh, aber wir müssen Geduld haben und hoffen, dass er uns in den nächsten Wochen Schritt für Schritt auch wirklich helfen kann.

Wir müssen jetzt gucken, dass wir in der Bundesliga nicht den Anschluss an die Europapokalplätze gleich am Anfang verlieren. Arbeit gibt es noch genug. Das tut uns in sofern ganz gut, dass wir jetzt nicht im 3-Tages-Rhythmus spielen müssen, weil ich die Hoffnung habe, dass Fabi Wiede gegen Hannover wieder mitspielen kann. Durch die Verletzungssituation hat ein Jacob Holm, der aus Dänemark zum ersten Mal in der stärksten Liga überhaupt spielt, noch nie mit einem jungen Spieler wie Frederik Simak länger als zehn Minuten zusammengespielt - da können wir im Training wieder viele Dinge einstudieren. Ich glaube, das wird uns Schritt für Schritt weiterbringen.