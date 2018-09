rbb|24: Herr Wahlich, in Ihrer Abschiedsmitteilung auf der Homepage von Energie Cottbus bedanken Sie sich bei vielen Mitarbeitern des Vereins, gleichzeitig lassen Sie durchblicken, dass Sie ein Stück weit mit Enttäuschung gehen. Stimmt dieser Eindruck?



Michael Wahlich: Ich bin als Seiteneinsteiger, mit wenigen personellen Verbindungen zum Verein gekommen und habe fast zweieinhalb Jahre meines Erachtens nach einen soliden Job gemacht. Ich habe mit dem vorgefunden Geld und Personal versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen, was ja mit dem Aufstieg gelungen ist. Und ich habe auch - das ist kein Geheimnis - mehrfach und am Anfang meiner Amtszeit gesagt, dass ich es nicht gutheißen kann, wenn ein Neuanfang mit Personal beginnen soll, was in den Gremien auch eine gewisse Verantwortung dafür trug, welche Fahrt der Verein zuvor genommen hat. Genau diese Personen versuchen jetzt wieder, Einfluss zu gewinnen und in die Gremien zu kommen, und das kann ich nicht mit mir selber vereinbaren. Deswegen ist meine Reaktion für mich ehrlich, konsequent und schlüssig.