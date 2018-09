imago/Sebastian Wells Video: rbb UM6 | 31.08.2018 | Sebastian Meyer | Bild: imago/Sebastian Wells

Berliner ISTAF - Mehr als Robert Hartings "letzter Schrei"

01.09.18 | 11:28 Uhr

Spitzen-Leichtathletik im Olympiastadion: Die ISTAF-Macher haben ihr Ziel erreicht und alle deutschen EM-Medaillengewinner noch einmal nach Berlin geholt. Im Fokus steht aber der Abschied von Diskus-Champion Robert Harting - das macht schon der ISTAF-Slogan klar.



Er ist die ganz große Nummer: Ein (aller-)letztes Mal wird Robert Harting beim Internationalen Stadionfest (ISTAF) am Sonntag in den Diskusring schreiten. Klar, dass da die Werbetrommel gerührt wird. Harting steht dem diesjährigen ISTAF-Werbeslogan "Der letzte Schrei" Pate, seine Freunde und Familie werden in einem eigens dafür ins Stadion gefahrenen Bus ganz nah bei ihm sein, wenn er den Diskus schleudert. Wie eindrucksvoll es werden könnte, war schon vor gut drei Wochen nach seinem Achtungserfolg bei den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin zu erahnen, als er sich trotz langwieriger Verletzung ins Finale warf. Nun macht der 33-Jährige an gleicher Stelle Schluss mit seinem Sport - im Olympiastadion, seinem "Wohnzimmer". "Es hätte an keinem anderen Ort stattfinden dürfen", bekräftigt Harting seine Entscheidung.



Freut sich auf seinen Abschied: Robert Harting. | Bild: imago/Camera4

Um 17:58 Uhr soll alles vorbei sein

Das hat er sich genau so ausgesucht - und zwar schon vor einiger Zeit. "In extremen Situationen freue ich mich, bei meiner Familie, meinen Freunden zu sein - deshalb der Abschied beim ISTAF", sagte Robert Harting. Hier, auf der blauen Tartahnbahn von Berlin, zerriss er einst sein Trikot vor Freude, als seine größte Karrierezeit begann - beim Weltmeistertitel 2009. Zwei weitere Weltmeistertitel (2011, 2013), zwei Europameistertitel (2012, 2014) und als Krönung einen Olympiasieg (2012) ließ "der Harting" folgen. Mit ihm geht einer der erfolgreichsten deutschen Leichtathleten der letzten Jahrzehnte. Um genau 17:58 Uhr soll der gebürtige Cottbuser seinen letzten Wurf machen, kündigte Meeting-Direktor Martin Seeber an. Ob der püntlich über die Bühne geht, bleibt abzuwarten. Denn bei der abschließenden Pressekonferenz zum ISTAF am Freitagnachmittag kam ausgerechnet der Hauptdarsteller zu spät.



Harting gegen den König der europäischen Leichtathleten

Den großen Abschied von Harting will sich auch der aktuelle "König der europäischen Leichtathleten" Arthur Abele nicht entgehen lassen und hat sich deshalb einen Zuschauerplatz der ganz besonderen Art gebucht: Abele, der bei der EM in Berlin Gold im Zehnkampf gewann, will beim ISTAF ganz nah dran sein an Robert Harting und nimmt etwas überraschend ebenfalls an der Diskus-Konkurrenz teil. Abele, dessen persönliche Bestweite mit 46,20 Metern sehr deutlich hinter den Weiten von Robert Harting liegt, freut sich: "In seinem letzten Wettkampf dabei sein zu dürfen, ist der absolute Wahnsinn!"

Thomas Röhler und Andreas Hofmann feierten bei der Leichtathletik-EM in Berlin ihre erfolge. | Bild: imago/Camera 4

Internationale Topstars und fast alle deutschen Europameister

Aber Robert Hartings Abschied wird nicht das einzige Highlight beim diesjährigen Stadionfest bleiben. Den Veranstaltern ist es wie angekündigt gelungen, alle sechs deutschen Europameister für die Veranstaltung zu gewinnen. Auch wenn eine von ihnen, Gesa Krause, verletzungsbedingt statt in ihrer eigentlichen Disziplin 3000 m Hindernis über die neu erfundene Stadionwette "3000 Autogramme" an den Start gehen wird. Speerwerfer Andreas Hofmann, der bei der EM im Olympiastadion die Silbermedaille gewann, freut sich über die Rückkehr nach Berlin. "Jetzt zum Abschluss der Saison zum ISTAF nach Berlin zurückzukehren - an die Stelle meines EM-Erfolgs - ist etwas Besonderes. Ich will im Olympiastadion einfach nur Spaß haben und werde danach Urlaub machen", sagte der 26-Jährige. Auch Olympiasieger und Europameister Thomas Röhler wird an den Start gehen.



NBA-Star LeBron james wird ebenfalls erwartet

Neben vielen amtierenden Europameistern könnte auch ein NBA-Star Robert Harting bei seinem Abschied die Daumen drücken. LeBron James von den Los Angeles Lakers wird am Sonntag als Gastgeber eines Streetball-Turniers fungieren und wird ebenefalls im Olympiastadion erwartet. Es ist also angerichtet für Robert Hartings Abschied und alle sind bereit - für seinen letzten großen Schrei.



Sendung: rbb UM6, 31.08.2018, 18 Uhr