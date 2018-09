Er ist erst 23 Jahre alt, doch schon in zwei Sparten erfolgreich: Füchse-Neuzugang Jacob Holm ist nicht nur eines der vielversprechendsten Handball-Talente Dänemarks, sondern auch erfolgreicher Gitarrist in einer Band. Von Uri Zahavi

Wobei, so ganz falsch ist das auch gar nicht. Der dänische Füchse-Neuzugang hat zwei Leidenschaften: den Handball und eben die Musik. Mit seiner Band "Viva La Wolfe" hat der 23-Jährige schon auf großen Festivals gespielt und sogar einen Musik-Contest in seiner Heimat gewonnen.

Seine Finger streichen in Windeseile über die Gitarrensaiten. Sein mittellanges, braunes Haar weht ganz leicht im Wind. Die Klänge, die am Märchenbrunnen des Volkspark Friedrichshain ertönen, sind sanft und ein bisschen melancholisch. Würde nicht das große Füchse-Berlin-Logo auf seinem T-Shirt prangen, man könnte Jacob Holm glatt für einen Indie-Rock-Musiker halten.

"Musik ist mir sehr wichtig", erzählt der Rückraum-Spieler im Interview mit dem rbb. Er spricht ganz ruhig, gestikuliert kaum - skandinavisch eben. Ganz anders als auf der Bühne, wo er seinen Emotionen freien Lauf lässt. "Die Musik war für viele Jahre die Sache, für die ich so gut wie meine gesamte Freizeit genutzt habe. Es ist für mich eine Möglichkeit abzuschalten", sagt Holm. Man merkt schnell; dieser junge Mann ist vielschichtig. Holm hat zusätzlich einen Bachelor in Soziologie. Und trotzdem entschied er sich für den Sport. "Handball war immer meine Priorität. Das ist einfach das, was ich am besten kann", sagt eines der größten Handball-Talente Dänemarks.

Standort-Wechsel: In der Füchse-Town, der Trainingshalle des Handball-Bundesligisten in Hohenschönhausen, wird geschuftet: Einstudierte Spielzüge, Offensive gegen Defensive, Torabschlüsse. Jacob Holm trägt jetzt ein weißes Stirnband statt der offenen Haare. "Ich bin sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, Jacob an die Spree zu holen", erzählt Füchse-Manager Bob Hanning. "Er ist manchmal noch etwas ungestüm in seinen Bewegungen. Aber er hat einen unglaublichen Willen, unglaubliche Dynamik und einen Zug zum Tor. Er bringt alles mit, was ein großer Spieler braucht."

In seinen ersten vier Bundesliga-Partien steuerte Holm 15 Treffer bei. Insgesamt begann die Spielzeit für die Berliner, den Vorjahresdritten, allerdings durchwachsen. Zwei Siege und zwei Niederlagen stehen bislang in der Bilanz. Mit dem teuersten Kader der Vereinsgeschichte wollen die Füchse in dieser Saison eigentlich ganz oben angreifen.

Dazu zählt natürlich auch der vom dänischen Erstligisten Ribe-Esbjerg HH gekommene Holm. Spricht man Manager Bob Hanning auf Holms Gitarren-Künste an, lacht er und sagt: "Wenn wir in dieser Saison etwas gewinnen, dann bin ich gerne bereit, seine musikalischen Ergüsse zu ertragen." Was hart klingt, ist wohl liebevoll gemeint - aber erst einmal soll Holm handballerisch in der Hauptstadt ankommen.