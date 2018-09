Kaden neuer Fußball-Präsident in Brandenburg

Jens Kaden ist neuer Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg. In Anwesenheit des Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) wurde der bisherige Vorsitzende des Verbandsgerichtes beim Verbandstag am Samstag in Cottbus mit großer Mehrheit gewählt. Kaden war der einzige Kandidat für das Amt und erhielt 117 Stimmen bei einer Gegenstimme und einer Stimmenthaltung.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Verbandes gibt es damit einen Wechsel an der Spitze. Der bisherige Präsident Siegfried Kirschen stand dem Verband seit dessen Gründung 1990 vor und hatte nicht mehr kandidiert.