Die von der "Sporthilfe" aufgestellten Kriterien für die Nominierung sind neben dem sportlichen Erfolg vorbildliche Leistungen im gesellschaftlichen und im beruflichen Bereich. Der Preis ist mit 25.000 dotiert und wird traditionell an ein Benfiz-Projekt mit sportlichem Schwerpunkt weitergereicht. Seit 2000 wird die goldene Sportpyramide verliehen. Die Liste der Preisträger ist so lang wie prominent: Unter ihnen befinden sich beispielsweise Joachim Löw, Henry Maske oder Steffi Graf.

Der ehemalige Schwimmer Klaus Steinbach hat am Montag in Berlin die goldene Sportpyramide überreicht bekommen. Bei der jährlichen Gala wird eine herausragende Sportlerpersönlichkeit für ihr Lebenwerk geehrt.

Klaus Steinbach ist ehemaliger Weltklasse-Schwimmer. In seiner aktiven Zeit errang er fünf Europameistertitel mit verschiedenen Staffeln, gewann unter anderem Olympiasilber in München 1972 und vier Jahre später Bronze mit der 4x100-Meter-Lagenstaffel. Nach seinem Karriereende konzentrierte sich der gebürtige Nordrhein-Westfale auf sein Medizinstudium, das er 1983 abschloss.

Sein ehrenamtliches Engagement hatte zu diesem Zeitpunkt bereits begonnen: 1981 wurde er persönliches Mitglied im Nationalen Olympischen Komitee (NOK) für Deutschland, 1996 reiste er als Mannschaftsarzt der deutschen Olympiamannschaft nach Atlanta. 1997 rückte Steinbach in das NOK-Präsidium auf und wurde später Präsident. Bei den Spielen 2000 in Sydney, 2004 in Athen sowie 2006 in Turin führte er die deutsche Olympiamannschaft als Chef de Mission.

Darüber hinaus ist Steinbach seit zahlreichen Jahren in vielen weiteren sozialen Projekten engagiert.