Es war das erste Mal, dass sich Kristina Vogel der Öffentlichkeit stellte. Zweieinhalb Monate nach ihrem schweren Trainingssturz auf der Betonbahn in Cottbus spricht Bahnradfahrerin Kristina Vogel über ihre Querschnittlähmung, die Behandlung und Zukunftspläne.

Kristina Vogel ist ungeduldig, das mussten auch ihre Ärzte im Berliner Unfallklinikum in Marzahn lernen. Bereits zwei Wochen nach ihrem schweren Unfall auf der Betonbahn des Cottbuser Radstadions, seit dem sie querschnittgelähmt ist, habe sie sich wieder bewegen wollen, erzählt Vogel am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der Klinik. Ihr Arzt Dr. Andreas Niedecken wollte hingegen, dass sie acht Wochen Ruhe hat. "Ich habe aber um jede Woche gefeilscht", sagte die Bahnradsportlerin.