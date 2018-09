Lilly Stoephasius ist das, was man ein Ausnahmetalent nennt. Die erst 11-jährige Berlinerin ist deutsche Meisterin in der Skateboard-Disziplin "Park" - und zwar aller Altersklassen. Von Uri Zahavi

Es ist ein Faszinosum: Einige wenige Ausnahmesportler haben die Fähigkeit, ihren Sport in kritischen Momenten ganz einfach aussehen zu lassen. Schwerste und anspruchvollste Aufgaben oder Übungen sehen für die Zuschauer auf einmal machbar aus. Fußballer Lionel Messi ist so ein Sportler: Wenn er den Ball über den grünen Rasen streichelt, in höchstem Tempo seine Gegenspieler aussteigen lässt und die Kugel dann noch lässig im Tor versenkt - dann sieht Fußball auf einmal ganz leicht aus.

Auch Lilly Stoephasius besitzt diese Fähigkeit. Die Elfjährige ist Skateboarderin. ihre Disziziplin heißt "Park". Wenn die Berlinerin ihren pinken Helm aufsetzt, sich ihr Board schnappt und in der Anlage loslegt, die einem geleerten Swimmingpool gleicht, dann wirkt es fast so, als würden ihre Beine und ihr Board verschmelzen. Kein Hindernis, keine Bodenunebenheit kann sie überraschen. Wenn sie mit der Hand an ihr Board greift und abhebt, dann erweckt sie kurz den Eindruck, als könne sie schweben. Es ist elegant und kontrolliert zugleich.