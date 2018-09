Es war ein kurzes Vorspiel für Marcel Noebels in der NHL: Nach nur anderthalb Wochen im Trainingscamp der Boston Bruins kehrt der 26-Jährige nach Deutschland zurück - und wird fortan wieder für die Eisbären Berlin aufs Eis gehen. Das teilte er am Donnerstagmorgen über seine sozialen Netzwerke mit. Der Olympia-Silbermedaillengewinner wollte sich bei den Bruins für einen Vertrag in der nordamerikanischen Profiliga empfehlen.

Noebels war am 9. September nach Boston gereist. Der Vertrag bei den Eisbären ruhte für die Zeit, in der er sich im Trainingscamp der Bruins in den Fokus spielen wollte. Auf seinem Instagram-Kanal bedankte sich Noebels bei dem Klub nun für "die großartige Zeit und die Möglichkeit". Gleichzeitig kündigte er an: "Wir sehen uns nächstes Jahr."

Er betonte zudem, sich auf die Saison auf seine Teamkollegen bei den Eisbären zu freuen. Die hat mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen für die Berliner mit einem Rückschlag begonnen. Die Qualitäten des Centers mit der Nummer 92 sind somit gleich gefragt. Ob er bereits am Freitag beim Heimspiel gegen Bremerhaven (19:30 Uhr) auflaufen kann, ist noch unklar.