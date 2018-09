Moderner Fünfkampf in Mexiko

Die Berlinerin Annika Schleu hat bei den Weltmeisterschaften der Modernen Fünfkämpfer in Mexiko-Stadt die Silbermedaille geholt. Die 28-Jährige aus Spandau musste sich am späten Mittwochabend (MESZ) im Einzelfinale nur wegen mehrerer Fehler beim letzten Schießen des Laser-Runs der Weißrussin Anastasia Prokopenko mit 13,79 Sekunden Rückstand geschlagen geben. Bronze ging an Europameisterin Marie Oteiza aus Frankreich.

"Darauf habe ich so viele Jahre gewartet. Ich weiß nicht, warum ich die Fehler gemacht habe", sagte Schleu nach dem Zieleinlauf. Für die dreimalige Staffel- und frühere Team-Weltmeisterin war es die erste Einzelmedaille bei einem Großevent. Schleu, Vierte bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, war als Sechste in die letzte Disziplin gestartet und übernahm vor dem letzten Schießen die Führung. Dann fehlte die nötige Treffsicherheit, um Gold zu holen. Prokopenko stürmte von Position zwölf zum Sieg. Bei der ersten WM nach dem Rücktritt von Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn belegte Janine Kohlmann (Potsdam) den siebten Platz.