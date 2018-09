Die deutschen Kanuten sind Erfolgsgaranten - und das nicht nur wenn es um Medaillen geht. Beim 14. Potsdamer Kanalsprint zogen Brendel und Co. rund 5.000 Zuschauer an. Und die freuten sich über Olympiasieger zum Anfassen.

Es war viel los am Potsdamer Stadtkanal. Dort, wo sonst kein Tropfen Wasser zu finden ist, feuerten am Sonntagnachmittag knapp 5.000 Zuschauer die Weltklasse des Kanurennsports an. Bereits zum 14. Mal wurde der Stadtkanal für das besondere Kanu-Event geflutet.

Mit schnellen Paddelschlägen hautnah an den Zuschauern vorbeiheizen: Das wollte sich die internationale Elite nicht entgehen lassen. Kanuten aus Ungarn, Italien, Frankreich, Polen und Tschechien kamen nach Potsdam, um sich im Duell Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau zu messen.