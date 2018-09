Der Cottbuser Radsportler Maximilian Levy verzichtet auf die Bahnradweltmeisterschaften im kommenden Jahr in Polen. Der vierfache Weltmeister und dreimalige Olympia-Medaillengewinner und seine Frau erwarten Ende Februar ihr drittes Kind. "Ich möchte in dieser Zeit gerne zu Hause sein und meine Frau unterstützen", sagte Levy am Mittwoch. Der 31-Jährige bestreitet aber die Weltcup-Saison wie geplant und steigt Mitte Oktober in Paris ein.