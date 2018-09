Gold bei Straßenrad-WM in Innsbruck

Er ist 24 Jahre alt, lebt in Köpenick - und erobert die Radsport-Welt: Maximilian Schachmann ist in dieser Saison richtig durchgestartet. Die vorläufige Krönung: Der WM-Titel im Teamzeitfahren in Innsbruck. Und dort warten noch weitere Chancen. Von Johannes Mohren