Verkehrsregeln spielerisch erlernen: Der Berliner Radsportverband will Schulkinder auf den teils unübersichtlichen Straßenverkehr in der Hauptstadt vorbereiten. Auch der ehemalige Radrennfahrer Jens Voigt setzt sich für die Kampagne ein. Von Max Zobel

Es ist ein einzigartiges Setting für eine Radsport-Aktionswoche der Berliner Schulen: Der Fahrstuhl bringt die Schulkinder hinunter in den Bauch des Velodroms, wo es dann über eine große, steile Treppe hinauf geht in den Innenraum der Arena. Bei Rennen der Berliner Sixdays mischen sich hier Zuschauer sowie Radrennfahrer, die ihre Kabinen und kleinen Werkstätten direkt neben der Bahn haben.

Viele Kinder sind zum ersten Mal an diesem sportgeschichtsträchtigen Ort, an dem seit 1997 hauptsächlich Radrennen veranstaltet werden. Jetzt wuseln hier bis zum kommenden Freitag mehr als 1.100 Schulkinder über die große Fläche, auf der sie an mehreren Stationen spielerisch die Straßenverkehrsregeln erlernen sollen.