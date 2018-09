Der Berliner AK wird nach langem Abwägen nun doch zum Auswärtsspiel der Regionalliga am Samstag beim Chemnitzer FC (15.00 Uhr) antreten. Nach einer Präsidiumssitzung entschied sich der Hauptstadt-Klub zu diesem Schritt. "Stand jetzt werden wir spielen", sagte Klub-Präsident Ali Han am Freitagmittag. Die Multi-Kuli-Truppe behält sich aber weiter vor, bei Zwischenfällen zu reagieren. "Sollte es zu rassistischen Beschimpfungen gegen unsere Mannschaft kommen, brechen wir ab", sagte Han.

Der Chemnitzer FC nahm das Spiel zum Anlass, um sich in einem offenen Brief an seine Fans zu richten und die enge Gemeinschaft zu beschwören. "Als Chemnitzer und CFC-ler müssen wir uns momentan alle mit Anschuldigungen und Provokationen auseinandersetzen, die uns nur ablenken beziehungsweise schaden sollen. Lasst es uns gemeinsam nicht zulassen, dass man uns von unserem gemeinsamen Weg abbringt, indem wir darauf aus der Emotion heraus eingehen", hieß es in dem Schreiben.