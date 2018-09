WM in Bulgarien

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist bei der WM in Plowdiw(Bulgarien) erfolgreich in das Final-Wochenende gestartet. Bei den Endläufen der nicht-olympischen Bootsklassen am Freitag gelangen zwei Siege. Der leichte Männer-Doppelvierer mit dem Berliner Max Röger (RC Havel Brandenburg) sicherte sich vor Italien und der Türkei die Goldmedaille. Darüber hinaus wurde auch Jason Osborne seiner Favoritenrolle im leichten Einer gerecht und verwies Michael Schmid (Schweiz) und Andrew Campbell (USA) auf die Plätze zwei und drei.

Komplettiert wurde die positive Bilanz durch den dritten Rang im leichten Frauen-Doppelvierer, in dem auch Ronja Fini Sturm (RC Havel Brandenburg) sitzt. Die Endläufe der 14 olympischen Wettkampfklassen finden am Samstag und Sonntag statt.