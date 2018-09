Bild: imago sportfotodienst

Ruder-Titelkämpfe in Plovdiv - Steuermann Martin Sauer führt Ruder-Achter zum WM-Titel

16.09.18 | 14:52 Uhr

In allen großen Finalrennen der Saison war der deutsche Männer-Ruder-Achter vorn. Und so auch im großen WM-Finale in Bulgarien: Das deutsche Team mit dem Brandenburger Steuermann Martin Sauer holt klar mit einer Bootslänge den Titel.

Es war ein Start-Ziel-Sieg: Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Plowdiw die Goldmedaille gewonnen. Im Finale der Titelkämpfe am Sonntag in Bulgarien kam der Titelverteidiger um den Brandenburger Steuermann Martin Sauer vor den Booten aus Australien und Großbritannien ins Ziel.



Zuvor hatte es in bislang allen großen Finalrennen der Saison ausnahmslos deutsche Siege gegeben. Und so war der Deutschland-Achter auch als Favorit gestartet. Dem wurde das Team mit Hannes Ocik als Schlagmann gerecht. Gleich auf den ersten Metern gingen in Deutschen in Front, führten zwischenzeitlich gar mit mehr als einer Länge und fuhren so ungefährdet zum Titel.



Bundestrainer ist stolz

"Das war sehr souverän, sehr stark. Wir sind schnell gestartet und nie in Bedrängnis geraten. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft", kommentierte Bundestrainer Uwe Bender den Sieg. Weder die 28 Grad im Schatten noch der starke Wind hatte das Team bei seiner Gala aus dem Tritt gebracht. Fast zwei Sekunden lag der Deutschland-Achter am Ende vor Herausforderer Australien.

"Für mich ist es der fünfte WM-Titel, das ist etwas ganz Besonderes. So ein WM-Finale sitzt man schließlich nicht auf einer Pobacke ab", sagte Richard Schmidt, der zeit zehn Jahren ohne Unterbrechung im Boot rudert. Erstmals holte ein DRV-Achter in unveränderter Besetzung zwei WM-Titel in Folge.



Und zur Freude aller: Der Steuermann durfe Baden gehen

Nach dem ersten Verschnaufen, nach dem Anlegen und nach der Siegerehrung folgten alle dem immer gleichen und immer schönen Ritual. Und natürlich wusste Sauer, was ihn erwartete, legte die Goldmedaille und den Stoff-Löwen auf den Steg und ergab sich dem Steuermann-Schicksal bei Siegen: In hohem Bogen warfen die alten und neuen Weltmeister Martin Sauer in den Mariza-Kanal.



"Alles gut, ich habe nur ein bisschen Wasser geschluckt. Auch wenn ich gehofft hatte, dass die Jungs keine Kraft mehr haben", sagte der 35-Jährige dann, als er wenig später klatschnass wieder an Land stand.



