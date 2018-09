Bei der Auslosung der beiden Champions League-Hauptgruppen im Wasserball in Barcelona haben die Wasserfreunde Spandau 04 am Mittwoch ein schweres Los erwischt. In der Gruppe B treffen sich neben dem aktuellen Deutschen Meister Waspo Hannover, der die Berliner entthront hatte, auch Titelverteidiger Olympiacos Piräus, Jug Dubrovnik (Kroatien) und Szolnok (Ungarn).

Außerdem gehören Mladost Zagreb (Kroatien) und zwei noch zu ermittelnde Qualifikanten zu den Konkurrenten. Die Spiele der Hauptrunde starten am 17. Oktober. Zunächst trifft Spandau auf die Kroaten von Jug Dubrovnik.