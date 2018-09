Zudem sind bisher bei einer Spendenaktion ihres Chemnitzer Erdgas-Teams unter dem Motto #staystrongkristina rund 120.000 Euro zusammengekommen. Kristina Vogel kündigte in einer Mitteilung aus der Reha im Berliner Unfallkrankenhaus Marzahn an, sie werde das Geld auch zum behindertengerechten Umbau ihres erst kürzlich fertiggestellten Hauses in Erfurt verwenden.



Grundlage für nun gewährte Hilfe sei ein Sportversicherungsvertrag, teilte LSB-Hauptgeschäftsführer Rolf Beilschmidt mit. "Zeitnah und unbürokratisch" erfolge hier die Auszahlung des Höchstbetrags von 150.000 Euro für den Fall einer Invalidität.



Am Mittwoch will sich die elfmalige Bahnrad-Weltmeisterin zum ersten Mal einer breiteren Presseöffentlichkeit in einer Konferenz äußern. Zusammen mit ihrem behandelnden Arzt Andreas Niedeggen, dem Chef des Bereichs für Rückenmarkverletzte im Unfall-Krankenhaus Berlin-Marzahn, will sie über den Fortgang ihrer Behandlung berichten.