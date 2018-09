Die Begegnung ist in der ersten Halbzeit mit Blick auf die Torchancen ausgeglichen. Was die Potsdamerinnen an diesem Nachmittag auszeichnet, ist das Timing. In den wichtigen Momenten sind sie da und treffen. Nach einem schönen Spielzug über Svenja Huth und Vikotria Schwalm muss Stürmerin Lara Prasnikar nur noch einschieben (38.). Nur eine Minute vor der Pause erhöht Innenverteidigerin Rahel Kiwic nach einer Ecke von Felicitas Rauch per Kopf zum 2:0.

Turbine Potsdam hat den holprigen Saisonstart endgültig vergessen gemacht und mit einem 3:1-Heimsieg über den siebenmaligen Deutschen Meister 1. FFC Frankfurt den zweiten Dreier in Folge gefeiert. Lara Prasnikar (38. Minute), Rahel Kiwic (44.) und Viktoria Schwalm (90.+4) führten die Mannschaft mit ihren Toren am Samstagnachmittag zum zweiten Saisonsieg im dritten Spiel.

Trotz Führung im Rücken fanden die Gastgeberinnen auch nach dem Seitenwechsel nicht die nötige Sicherheit in ihrem Spiel. Zu verdanken hatten die Turbinen den Sieg in erster Linie Torhüterin Schmitz. "Ich kann mich gar nicht dran erinnern, seit dem Trainingsauftakt, dass wir so schlecht aufgetreten sind wie heute während der ganzen 90 Minuten", fand Turbine-Coach Matthias Rudolph auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klare Worte.

Zehn Minuten vor Spielschluss erzielt die Frankfurter Mittelfeldspielerin Tanja Pawollek den Anschlusstreffer und sorgt für einen Krimi in der Schlussphase. Als Viktoria Schwalm in der Nachspielzeit per schönem Schuss für die Entscheidung sorgt, kann im Karl-Liebknecht-Stadion einmal kollektiv durchgeatmet werden. "Wir nehmen lieber so einen dreckigen Sieg mit, als dass wir wieder sechs Mal Unentschieden spielen, so wie in der letzten Saison", zeigte sich Trainer Rudolph nach dem Spiel mit dem Ergebnis zufrieden.

Für die ehemalige Spitzenmannschaft aus Hessen ist es bereits die dritte Niederlage im dritten Spiel. Die Potsdamerinnen springen zwischenzeitlich auf den vierten Tabellenplatz und müssen am 14. Oktober zum nächsten Spiel nach Essen reisen.