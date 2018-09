Boxgala am 22. September in Potsdam

Der frühere Boxweltmeister Tyron Zeuge steigt am 22. September bei der Boxgala in Potsdam gegen den Senegalesen Cheik Dioum in den Ring. Das teilte der Veranstalter Agon Sports am Montag mit.

Der 26 Jahre alte Dioum hat von 13 Profikämpfen elf gewonnen. Für Zeuge ist es der erste Kampf nach der Trennung vom Sauerland-Stall. Der Schützling von Trainer Jürgen Brähmer hatte den WBA-Titel im Supermittelgewicht vor zwei Monaten gegen den Briten Rocky Fielding verloren.



Im Hauptprogramm an diesem Potsdamer Boxabend will sich Ex-Champion Jack Culcay für einen Titelkampf ins Gespräch bringen. Gegner in dieser WM-Ausscheidung in der MBS-Arena ist Rafael Bejaran aus der Dominikanischen Republik. Culcay war im März vom Halbmittel- ins Mittelgewicht gewechselt. "Ich arbeite zurzeit täglich im Sparring und habe keinerlei Gewichtsprobleme", sagte der 32 Jahre alte einstige WBA-Interimsweltmeister.

Das rbb Fernsehen überträgt den Boxabend live.