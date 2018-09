Das Unioner Unwort der letzten Wochen hat fünf Buchstaben: Remis. Drei Mal in Folge haben die Eisernen nur einen Punkt geholt. Im Heimspiel gegen Kiel soll die unliebsame Serie enden - wohl mit frischen Kräften in der Startelf. Von Stephanie Baczyk

Immerhin: Für den Dienstagabend ist kein Regen in Berlin-Köpenick angesagt. Dann, wenn die Eisernen Holstein Kiel zu Gast haben. Einen Klub, der sich dank seiner Nähe zur Küste mit derartigen Wetterverhältnissen bestens auskennt. Der, ähnlich wie Union, auf vielen Positionen neu ausgestattet in die Saison gestartet ist, mit einem neuen Trainer, einigen neuen Spielern - und der mit neun Zählern nur einen Punkt hinter den Berlinern liegt. "Wird 'ne ganz schwierige Aufgabe", prophezeit Fischer. "Es braucht einmal mehr eine sehr gute Einstellung."

Urs Fischer fröstelt. Von seinem Trainerbüro im Stadion an der Alten Försterei bis zum provisorisch errichteten Pressezelt auf dem Parkplatz vor der Haupttribüne sind es nur wenige Meter, aber der Wettergott meint es nicht gut mit ihm. Der Wind ist eisig und es regnet. "Aber ich hab' Reserven", sagt der Coach des 1. FC Union, lacht und deutet auf seinen dunkelblau-roten Trainingsanzug mit dem weißen Streifen an den Schultern. "Ein T-Shirt und ein Unterleibchen." Fischer ist vorbereitet.

An der hat es in den letzten drei Partien nicht gemangelt, wohl aber an der Kaltschnäuzigkeit hinten raus. "Wenn wir in Führung gehen - und wir sind jetzt öfter in Führung gegangen - müssen wir es bis zum Ende durchbringen", sagt Innenverteidiger Florian Hübner. Gegen Duisburg und in Bielefeld lagen die Eisernen jeweils vorne - am Ende reichte es beide Male nur zu einem Remis. Mit dem 0:0 in Sandhausen macht das eine Serie von drei Unentschieden.

"Es ist okay", sagt Hübner und zuckt mit den Schultern. "Natürlich wünscht man sich mehr, aber ich finde auch, dass wir wenige Chancen zulassen." Klar, ein Blick auf die Tabelle der 2. Liga zeigt: Der 1. FC Union hat nach sechs Spieltagen erst fünf Gegentore kassiert, so wenige wie kein anderes Team in der Liga. Dafür tun sich die Eisernen im Spiel nach vorne schwer. "Wir haben mit dem Ball noch Entwicklungspotential, müssen noch mehr Chancen kreieren", so Hübner. Gefragt sind Marcel Hartel, Akaki Gogia, Felix Kroos und Co. - die Offensivabteilung hinter Sturmspitze Sebastian Andersson.