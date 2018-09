Union Berlin geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Duisburg - wenn der ungeschlagene Tabellendritte das punktlose Schlusslicht empfängt, wird ein klarer Sieg erwartet. Das schmeckt einem bei Union überhaupt nicht. Von Uri Zahavi

Wenn der Trainer von Union Berlin bei der Spieltags-Pressekonferenz vom "Ergebnis" spricht, dann meint er den Ausgang des bevorstehenden Heimspiels gegen den MSV Duisburg (Freitag, 14.September, 18:30 Uhr). Seine Köpenicker, mit acht Punkten aus vier Partien noch ungeschlagen in dieser Saison, sie sind Favorit. Nein, das ist maßlos untertrieben - die Köpenicker sind sogar haushoher Favorit. Denn der traditionsreiche Gegner aus dem Pott hat seinerseits nach vier Spielen noch eine dicke Null in Sachen Punkteausbeute stehen.

Urs Fischers linke Hand zuckt ein wenig. Er reibt die Finger aneinander und lässt seinen Blick kurz durch die Reihen schweifen. "Bin ich froh, dass diese Frage kommt", sagt er mit ironischem Unterton. Ein Lächeln lässt er sich bei diesem Satz nicht entlocken. Er stockt kurz, holt Luft und fährt fort. "Ich bin ein bisschen überrascht, wie klar das Ergebnis am Freitag schon feststeht."

Dann kommt er, wie so oft vor vermeintlich einfachen Spielen gegen unterlegene Teams: der verbale erhobene Zeigefinger. "Wenn wir dem Spiel nicht den nötigen Respekt entgegen bringen, dann wird es eine böse Überraschung geben", mahnt der Trainer. Das vergangene Auswärtsspiel – eine dröge Nullnummer in Sandhausen - habe gezeigt, dass Union noch nicht so weit sei. Eines schmecke dem 52-jährigen Schweizer unabhängig vom Duisburg-Spiel sowieso überhaupt nicht: "Ich bin bei weitem nicht einverstanden mit der euphorischen Haltung, die im Moment da ist." Ein weiterer Klassiker im Trainer-Mahner-Repertoire. Knapp zwei Minuten antwortet der ehemalige Schweizer Meister auf eine eigentlich sehr kurze Journalisten-Frage: "Wären Sie sehr enttäuscht, wenn Union das Spiel gegen Duisburg nicht gewinnt?"

Dass Urs Fischer nicht erst seit vorgestern hauptberuflich auf der Trainerbank sitzt, wird spätestens in solchen Situationen deutlich. Er gibt den Mahner, warnt vor dem offensichtlich angeschlagenen Gegner. "Duisburg steht bei Weitem nicht da, wo sie könnten", sagt er. Die vier bislang gespielten Begegnungen seien sehr knapp gewesen, die "Zebras" häufig nicht schlechter sondern sogar besser.

Nach der enttäuschenden Vorsaison, die als Bundesligaaufstiegssaison in die Geschichtsbücher der Köpenicker hätte eingehen sollen, ist man bescheidener geworden. Oder vielleicht realistischer. Wie auch immer: Vor dem Spiel des Tabellendritten gegen das punktlose Schlusslicht wird auf die Euphorie-Bremse getreten.

Die Länderspielpause habe seinen Jungs gut getan, berichtet der Coach. Drei Tage hatten sie frei, seien "munter und gesund" zurückgekommen. Apropos munter, das trifft momentan wohl am allerehesten auf den Mann der Stunde bei den Eisernen zu. "Er ist sehr wichtig für uns", sagt Kapitän Christopher Trimmel über Neuzugang Sebastian Andersson. Der schwedische Stürmer, aus Kaiserslautern gekommen, hat schon dreimal eingenetzt in dieser Spielzeit. "Ich fühle mich sehr wohl in Berlin, das ich wichtig für mich", sagt er und lächelt.

Gegen Duisburg will er wieder treffen, setzt sich aber mit typisch skandinavischer Gelassenheit nicht selbst unter Druck. "Ich habe mir noch nie eine Torvorgabe für die Saison gesetzt. Ich gucke von Spiel zu Spiel. Und dann schauen wir, was am Ende bei herauskommt."

Urs Fischer kann am Freitag gegen Duisburg auf den Kader zurückgreifen, der in Sandhausen 0:0 spielte. Als die letzte Frage bei der Pressekonferenz gestellt ist, richtet sich der Trainer kurz die Brille, bedankt sich und geht. Nur keine Euphorie aufkommen lassen.

