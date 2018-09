Der 1. FC Union Berlin hat sich in einem Testspiel 3:3 vom Schweizer Erstligisten Grasshopper Zürich getrennt. In einer unterhaltsamen Partie im Stadion An der Alten Försterei gaben die Köpenicker zunächst eine 2:0-Führung aus der Hand, ehe der junge Berkan Taz mit einem sehenswerten Freistoßtor in der Schlussphase den Endstand besorgte.

Bei den Köpenickern standen gegen den Vorletzten der Schweizer Super League mit Kapitän Christopher Trimmel, Sechser Manuel Schmiedebach und Linksaußen Kenny Prince Redondo nur drei in der Startelf, die am Sonntag auch im Ligaspiel beim SV Sandhausen (0:0) begonnen hatten. Nach einer Viertelstunde gingen die bis dato überlegenen Gastgeber in Führung. Nach einem tempovollen Angriff über die rechte Unioner Angriffsseite, schnappte sich Offensivmann Akaki Gogia die Kugel und ließ seinem Gegenspieler im Sprintduell keinerlei Chance. Sein Ball in die Mitte fand den 19-jährigen Berkan Taz, der mit ein wenig Glück den Züricher Keeper überwand. Nur sechs Minuten später klingelte es gleich wieder. Diesmal stand Redondo am Ende einer schönen Kombination - erneut über die rechte Seite vorgetragen. Trimmels Ball in die Mitte legte Redondo gekonnt und überlegt per Direktabnahme in den Winkel.