Vedad Ibisevic hat am Mittwoch im Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gefehlt. Der 34 Jahre alte Kapitän pausiere aufgrund einer kleinen Schwellung am Knie, teilte Hertha-Trainer Pal Dardai mit. Die Blessur sei aber nichts Schlimmes, fügte der Ungar hinzu.

Die derzeit verletzten Spieler Vladimir Darida, Marvin Plattenhardt und Mathew Leckie arbeiteten mit Fitnesstrainer Hendrik Vieth individuell. Nur Plattenhardt könne es aber vielleicht in den Kader für das Bundesliga-Spiel am übernächsten Samstag beim VfL Wolfsburg schaffen, erklärte Dardai. Zusätzlich musste Maximilian Mittelstädt seineTeilnahme an den kommenden Länderspielen der deutschen U21-Nationalmannschaft absagen.