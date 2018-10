Alba Berlin gehen die Center-Spieler aus: Nach Dennis Clifford müssen die "Albatrosse" nun auch auf Neuzugang Johannes Thiemann verzichten. Der 24-Jährige, der aus Ludwigsburg gekommen war, zog sich eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und fällt mehrere Wochen aus. Das teilte Alba am Mittwochmorgen auf seiner Homepage mit.

Es war eine Bestätigung dessen, was die Fans am Vorabend sehen konnten: Beim Sieg im EuroCup gegen Tofas Bursa konnte Thiemann nicht mitwirken. Um den Ausfall von Dennis Clifford (Patellasehnenreizung) zu kompensieren, hatte der Klub bereits Clint Chapman als Ersatz für zwei Monate verpflichtet. Das Ziel: Mit zwei etatmäßigen Centern in die Saison gehen zu können. Nun entsteht auf der Position erneut ein Engpass.

Immerhin: Chapmann konnte gegen Tofas Bursa glänzen. Er war mit 19 Punkten zweitbester Werfer der Berliner nach Niels Giffey (20 Punkte). Der 2,08-Meter große US-Amerikaner war vor dem Kurz-Engagement in der Hauptstadt für Hiroshima Dragonflies in Japan aktiv.