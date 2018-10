45 Verletzte - Ausschreitungen im Hertha-Block in Dortmund

Das 2:2 von Hertha BSC bei Borussia Dortmund ist von Gewalt-Szenen im Hertha-Fanblock überschattet worden. Es habe insgesamt 45 Verletzte gegeben, teilte die Dortmunder Polizei am Samstagabend mit. Fans aus Berlin hatten sich - wenige Minuten nach Beginn der Partie - auf der Nordtribüne des Stadions eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert.

Hertha BSC hat Borussia Dortmund nach den Gala-Wochen einen Dämpfer verpasst. Am 9. Spieltag erkämpfte sich das Team von Pal Dardai beim Spitzenreiter ein 2:2. Der Ausgleich für die Berliner fiel spät - Salomon Kalou sorgte für großen Jubel.

Die randalierenden Berliner Fans hatten Polizisten angegriffen, diese versuchten, die Gäste-Anhänger in ihren Block zurückzudrängen. Die Hertha-Fans seien mit teils abgebrochenen Fahnenstangen gegen die Polizisten vorgegangen und hätten die Beamten mit Tritten und Faustschlägen attackiert, teilte die Dortmunder Polizei mit. Die Beamten hätten die Fahne der Fans zur Verhinderung von Straftaten sicherstellen wollen. Eine Polizistin wurde demnach verletzt.

In der Halbzeitpause verließen die Berliner Randalierer ihren Block und zogen sich unter die Tribüne zurück. Sie griffen Polizisten mit Sanitärkeramik und abgetretenen Toilettentüren an. Auch Absperrgitter wurden in Richtung der Einsatzkräfte geworfen. Dabei erlitten laut der Polizei vier Einsatzkräfte leichte Verletzungen.

Schon vor Anpfiff war im Hertha-Block massiv Pyrotechnik gezündet worden. Zehn Besucher meldeten sich laut Polizei in der Sammelstelle mit Verletzungen der Atemwege. 35 Personen mussten nach einem Pfeffersprayeinsatz der Polizei behandelt werden.