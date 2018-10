Bild: imago/Horstmüller

Olympiasieg vor 50 Jahren - Als die erste große Stunde von Manfred Wolke schlug

26.10.18 | 17:18 Uhr

Es war der 26. Oktober 1968, Manfred Wolkes Tag. In Mexiko-Stadt gewann er bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Es war der Grundstein für eine große Karriere; als einer, der selbst Champion war - und Champions machte.

Es war eine triumphale Rückkehr - TV-Bilder in Schwarz-Weiß bezeugen das bis heute: Jubelnde Menschenmengen empfangen Manfred Wolke in seiner Heimat Strausberg - die Telegramme mit Glückwünschen der DDR-Führung hatten ihn da längst erreicht. Die Goldmedaille im Weltergewicht mit einem Punktsieg über den Afrikameister Joseph Bessala aus Kamerun machte Wolke mit 25 Jahren zum Boxhelden. Und zu einem Star der DDR.

Der junge Manfred Wolke als Nationalheld

Denn es waren nicht irgendwelche Spiele in Mexiko-Stadt. Es waren die ersten im Sommer, bei denen die DDR als eigenes Team antrat. Der Wille, besser abzuschneiden als die Bundesrepublik, war groß. Und es gelang. Neben Wolke holten noch acht weitere Athleten aus dem Team der DDR Gold. Auf Rang fünf des Medaillenspiegels landete sie - und damit drei Plätze vor der BRD. Der junge Wolke nährte - so formuliert es die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum 50-jährigen Jubiläum des Triumphs - im Boxring "das Ego einer gesamten Nation".

Der Beginn einer einmaligen Laufbahn

Es war der Startschuss für eine unglaubliche Karriere des gebürtigen Babelsbergers, die es ohne diesen Moment womöglich so nicht gegeben hätte. Das sagt Manfred Wolke selbst, 50 Jahre danach. "Dieser Erfolg war entscheidend für mein weiteres Sportlerleben. Er hat meine Karriere geprägt - auch später als Trainer", erzählt der 75-Jährige im Gespräch mit der "Märkischen Oderzeitung". 258 Amateurkämpfe hat Wolke insgesamt bestritten - und 236 gewonnen. An seinen Olympiaerfolg kommt er jedoch nicht mehr heran. In München 1972 ist er Fahnenträger, sportlich endet das olympische Boxturnier für Wolke aber bereits in Runde zwei: Eine Verletzung an der Augenbraue behindert ihn - der spätere Olympiasieger Emilio Correa Vaillant aus Kuba siegt.

Vom Olympiasieg zum Weltmeister-Macher

Bild: imago/Horstmüller Manfred Wolke bei der Siegerehrung der Olympischen Spielen 1968 in Mexiko. Links im Bild sein Finalgegner Joseph Bessala aus Kamerun. Den dritten Platz teilten sich Marion Guilloti (2. v. re.) und Wladimir Musalimow (rechts), beide aus der UdSSR.

Bild: imago/Horstmüller Seine Karriere als Boxer hatte Wolke 1959 begonnen, nachdem er zuvor als Fußballer aktiv gewesen war. Wolke boxte im Weltergewicht. Im olympischen Box-Finale 1968 traf er dann auf den Afrikameister Joseph Bessala aus Kamerun.

Bild: imago/Werner Schulze Bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spielen 1972 in München durfte Wolke die Fahne der DDR-Delegation ins Olympiastadion tragen. Seinen Olympiatitel von 1968 konnte Wolke aber nicht verteidigen.

Bild: imago/Nagel Kurz nach den Olympischen Spielen 1972 beendete Wolke seine aktive Karriere. Er studierte an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und kehrte anschließend als Trainer zum Boxsport zurück. Hier ist Wolke mit seinen Schützlingen Henry Maske und Axel Schulz in London zu sehen.

Bild: imago/Laci Perenyi Im Jahr 1993 führte Manfred Wolke Henry Maske zum IBF-Weltmeistertitel gegen den US-Amerikaner Charles Williams. Der Sieg war durchaus überraschend, da Maske als krasser Außenseiter in den Kampf ging.

Bild: imago/Torsten May Als Nachfolger Maskes versuchte Manfred Wolke Torsten May aufzubauen. Den hohen Erwartungen wurde May nicht gerecht. Sein größter Erfolg mit Wolke: der Europameistertitel 1999 im Cruisergewicht.

Bild: imago/Mausolf Zwei Jahre später kämpfte Axel Schulz unter der Leitung von Manfred Wolf in Las Vegas ebenfalls um den IBF-Titel. Den heute legendären Kampf verlor Schulz umstritten nach Punkten gegen die amerikanische Box-Ikone George Foreman.

Bild: imago/Sven Simon 2001 führte Wolke einen weiteren seiner Schützlinge zu einem großen Titel. Danilo Häußler konnte sich im Kampf gegen den Russen Andrei Schkalikow durchsetzen und so den Europameister-Titel feiern.

Bild: ago/Sven Simon Nach 10-jähriger Abstinenz kehrte Henry Maske 2007 zurück in den Boxring. Manfred Wolke unterstützte ihn bei den Vorbereitungen zum Kampf und konnte als Trainer Maskes den Sieg über den US-Amerikaner Virgil Hill feiern.

Bild: imago/Ed Gar 2009 beendeten Manfred Wolke und der Boxstall Sauerland die langjährige Zusammenarbeit. Wolkes Profi-Boxcamp Frankfurt/Oder, mit dem Wolke seine zahlreichen Erfolge feierte, schloss somit seine Tore. Seit 2013 trainierte Wolke einen seiner früheren Schützlinge, Enad Licina. Zum Beitrag | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



















Trainer der Besten

Dennoch sollte Wolke weitere Olympiasiege feiern, nämlich als Trainer. Und das gleich zwei Mal. Den ersten 1980, zwölf Jahre nach seinem eigenen Triumph: Sein Schützling Rudi Fink aus Cottbus feierte in Moskau die Goldmedaille. Acht Jahre später machte Wolke Henry Maske zum Champion in Seoul. Hatte er als Aktiver den DDR Boxsport geprägt, prägte er als Trainer auch den des wiedervereinten Deutschlands. Bis zu 18 Millionen Zuschauer sahen Anfang der 90er-Jahre Maske mit Wolke in der Ringecke im Fernsehen. Es war Boom-Zeit. "Ohne Manfred Wolke hätte ich das alles nicht erreicht", sollte Maske zu dessen 75. Geburtstag Anfang des Jahres sagen. Es war Hochachtung - von Legende zu Legende. "Er konnte seinen Boxern mit viel Sachverstand glaubhaft machen, was sie zu tun haben und was nicht", berichtete Maske. Neben ihm etwa auch Axel Schulz, den Wolke fast zum ersten deutschen Schwergewichts-Weltmeister seit Max Schmeling machte.

Manfred Wolke, als Trainer am Ring im Jahr 2005

Enkel und Urenkel statt Box-Schützlingen

Die Zeiten sind vorbei. 2009 endete seine Zeit im Sauerland-Boxstall im Unfrieden. Er wolle nicht mehr darüber reden, sagte Wolke der "Märkischen Oderzeitung" - sonst komme der Groll wieder hoch. "Ich will keine schmutzige Wäsche waschen." 50 Jahre nach Mexiko-Stadt ist Frankfurt an der Oder. Ruhe statt Ring. Enkel und Urenkel statt Box-Schützlinge. Vielleicht erzählt er ihnen ja am Tag des Jubiläums von dem Sieg, mit dem alles begann. Am 26. Oktober 1968. Gegen Joseph Bessala.

Sendung: rbb UM6, 26.10.2018, 18.00 Uhr