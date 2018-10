Den Eisbären gelang ein perfekter Start: Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, da erzielte Marcel Noebels das 1:0 für die Berliner. Doch die Freude über die frühe Führung währte nur kurz. Genauer gesagt: gerade einmal 28 Sekunden. Da war es Alexander Karachun, der für die Wolfsburger, als Tabellenvorletzter in die Hauptstadt gereist, ausglich.

Später Jubel für die Eisbären: Die Berliner haben am 12. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit 3:2 gegen die Grizzlys aus Wolfsburg gewonnen. Die Entscheidung zugunsten der Hausherren fiel jedoch erst im Penaltyschießen. Im Shoot-Out sorgte Florian Kettemer für die Erlösung. Es war der dritte Sieg in den letzten fünf Partien.

Und dabei blieb es nicht: Die Gäste gingen sechs Minuten später vor knapp 11.300 Zuschauern in Führung. Alexander Weiß traf für die Grizzlys. Nun waren es die Eisbären, die schnell reagierten: Der 20-jährige Charlie Jahnke glich mit seinem ersten DEL-Tor aus.

Nach dieser turbulenten Anfangsphase war das Spiel mehr und mehr zerfahren. Beide Teams leisteten sich viele Fehler - und offenbarten Defensiv-Schwächen. So ergaben sich durchaus Chancen. Weitere Tore fielen jedoch weder im der regulären Spielzeit, noch in der Verlängerung. Es fehlte an Präzision im Abschluss, zudem agierten beide Keeper stark.

So brachte erst das Penaltyschießen die Erlösung für die Eisbären. Kettemer sorgte für großen Jubel. Für die Berliner geht es am Sonntag in der DEL mit einem Auswärtsspiel weiter. Dann muss der Hauptstadtclub bei den Kölner Haien antreten (16.30 Uhr).