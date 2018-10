Die Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) gastiert auch 2019 auf dem Lausitzring. Das geht aus dem Rennkalender vor, der am Freitagmorgen veröffentlicht wurde. Vom 23. bis zum 25. August 2019 wird demnach auf der Motorsportanlage in der Niederlausitz gefahren.

Es ist eines von insgesamt neun Rennwochenenden der DTM. Es wird jeweils ein Rennen am Samstag und eines am Sonntag gefahren. Neu im Kalender sind das niederländische Assen und die Strecke im belgischen Zolder, die nach 25 Jahren wieder dabei ist. Dafür müssen Budapest, Zandvoort und Spielberg weichen.

Der Auftakt findet vom 3. bis zum 5. Mai 2019 in Hockenheim statt. Mit dabei ist dann auch der britische Hersteller Aston Martin. Damit sind trotz des Rückzuges von Mercedes auch 2019 drei verschiedene Fabrikate in der Rennserie am Start, mit dem Team R-Motorsport tritt Aston Martin gegen Audi und BMW an. Durch den Schritt ist die Zukunft der DTM vorerst gesichert.