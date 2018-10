Hierzu müsste Energie Cottbus den Stürmer unter Vertrag nehmen. Die finanzielle Situation der Lausitzer gestaltet sich allerdings schwierig und so kann sich Rangelov weiterhin nur im Training beweisen.

Bereits seit fünf Wochen trainiert Dimitar Rangelov wieder bei Energie Cottbus. Der 35-jährige Bulgare, der in Cottbus immer noch als Fanliebling gilt, hält sich bei seinem ehemaligen Arbeitgeber fit. Ob Rangelov auch wieder in den Wettbewerbsbetrieb einsteigen wird, ist weiter offen.

Energie Cottbus hatte in der Dritten Liga einen guten Start erwischt, doch zuletzt fiel der Aufsteiger auf einen Abstiegsplatz zurück - und Präsident Michael Wahlich kündigte seinen Rückzug an. Keine guten Vorzeichen für das Spiel gegen Zwickau. Von Andreas Friebel

In der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Zwickau äußerte sich Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz nun zur Situation um Rangelov. Er brachte eine Möglichkeit ins Spiel, die im Profifußball einmalig wäre. So erwägte der Coach, Rangelov erst einmal für 450 Euro im Monat unter Vertrag zu nehmen. Niemand im Presseraum schien einschätzen zu können, ob Wollitz dies nur als Scherz meinte, oder ob eine solche Möglichkeit tatsächlich in Betracht käme.

Fest steht allerdings, dass Rangelov selber weiterhin optimistisch ist, bald wieder für Energie aufzulaufen. Es ist also möglich, dass der Angreifer tatsächlich auf ein großes Gehalt verzichtet. Ob es am Ende wirklich nur 450 Euro werden sollten, bleibt abzuwarten.