Füchse bei Handball-Klub-WM in Doha

Die Belastung ist immens: fünf Spiele in nur acht Tagen. Bereits zum fünften Mal in Serie spielen die Füchse beim Super Globe, der inoffiziellen Klub-WM der Handballer in Doha. Sie wollen den Pokal aus der Wüstensonne mitbringen, es geht um Prestige und viel Geld.