Bild: imago/Mathhias Koch

Vertragsangebot für Dimitar Rangelov - Die Rückkehr einer Legende naht

10.10.18 | 12:46 Uhr

Das Präsidium von Energie Cottbus hat entschieden: Dimitar Rangelov soll ein Vertragsangebot unterbreitet werden. Für die 35-jährige Legende wäre es bereits das dritte Engagement bei Energie. Sein Name erinnert an goldene Zeiten. Von Johannes Mohren

Es war der 30. Spieltag, Erstliga-Abstiegskampf in der Lausitz am 26. April 2008. Cottbus lag in Unterzahl bis zur 81. Minute mit 0:1 gegen Hansa Rostock zurück. Es folgte das 1:1 durch Timo Rost - und ein Drama. Einer der Protagonisten: Hansa-Keeper Stefan Wächter. Der andere: Dimitar Rangelov. Kurz nach dem Ausgleich verletzte sich Wächter schwer am Knie, humpelte fortan in seinem Tor hin und her. Zunächst konnte er Rangelov trotzdem noch abdrängen - Außennetz. Aber in der 91. Minute war er dann chancenlos: Rangelov, der bulgarische Stürmer im Energie-Trikot, köpfte, Wächter hinkte, der Ball landete im Tor. Es war ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt für Energie. Rostock stieg ab.

Präsidium kündigt Vertragsangebot an

Es war einer der Momente, die Rangelov bei Energie zur Legende werden ließen. Und seine Rückkehr nimmt nun ganz konkrete Züge an. Am Mittwochmorgen teilte der Energie Cottbus bei Twitter nun mit, dass sich das Präsidium entschieden habe, Rangelov ein Vertragsangebot zu unterbreiten. Bereits seit sechs Wochen ist der inzwischen 35-Jährige bei Energie im Training. Immer wieder schien eine Vertragsunterzeichnung bereits in greifbarer Nähe. Immer wieder gab es Verzögerungen - bis jetzt. Noch liegt der Vertrag laut der Mitteilung nicht vor. Aber auch dieser Schritt sollte nun bald folgen. Dass die Cottbuser Realität inzwischen - gut ein Jahrzehnt später - eine andere ist als an jenem 26. April 2008, ist bekannt. Wieder steckt Energie im Tabellenkeller. Aber nun eben in der dritten Liga, nicht mehr im Oberhaus des deutschen Fußballs. Und auch Dimitar Rangelov ist nicht mehr der Stürmer von damals, Mitte 20, im besten Fußballeralter. Nach einer Saison beim türkischen Zweitligisten Ümraniyespor war er zuletzt vereinslos. Und doch sind sie mit seinem Namen irgendwie wieder da, die Erinnerungen an goldene Zeiten.

15 Tore für Energie in der ersten Liga

Das Tor im Spiel gegen Hansa Rostock war eines von 27, das Rangelov für Energie erzielte - bislang. 15 davon schoss er zwischen 2007 und 2009 - damals, in Bundesliga-Zeiten. Danach wechselte er nach Dortmund - und kam zurück. Weitere zwölf Treffer folgten in der Saison 2011/12 bei seinem zweiten Engagement bei den Lausitzern: als Leihspieler der Borussia, dann in Liga zwei. Nun - im hohen Fußball-Alter - wäre es also das dritte Mal, das Rangelov einen Vertrag bei Energie unterschreibt. Über die möglichen Modalitäten war in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Auch von einer Beschäftigung auf 450-Euro-Basis war - mehr oder weniger ernsthaft - die Rede.

Rangelov in Zahlen Geboren am 9. Februar 1983 in Sofia Spiele in der 1. Bundesliga: 60 (16 Tore) Spiele in der 2. Bundesliga: 46 (17) Vereine im Überblick: Slavia Sofia, Racing Straßburg, Erzgebirge Aue, Energie Cottbus, Borussia Dortmund, Maccabi Tel Aviv, FC Luzern, Torku Konyaspor, Ümraniyespor

Zufrieden mit dem Fitnesszustand

"Ich will jetzt nicht sagen, er könnte der Pizarro der Lausitz werden", hatte Trainer Claus-Dieter Wollitz zuletzt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Halle (Mittwoch, 19 Uhr) gesagt. Als wolle er die Romantik ein bisschen bremsen, die beinahe zwangsläufig aufkommt. Dass er ihn gerne in der Mannschaft hätte, ist dennoch kein Geheimnis. Wollitz ist er zufrieden mit der Fitness von Rangelov. Und er war es, der dem Präsidium den Deal vorschlug. Nach dessen Zustimmung braucht es nun einen Vertrag. Und die Unterschrift von Rangelov. Dann wäre der Weg frei für den dritten Anlauf von Rangelov in der Lausitz. Als spielende Legende. Vielleicht aber ja auch als Sturm-Duo mit Streli Mamba, das Cottbus zum Klassenerhalt schießt.

Sendung: rbb24, 10.10.2018, 21:45 Uhr