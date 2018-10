Herthas Markenchef Paul Keuter steht bei Teilen der aktiven Fan-Szene scharf in der Kritik. Die äußert sich immer wieder auf Transparenten in der Kurve. Aber auch in üblen Beschimpfungen im Internet. Nun wurde ein Farbanschlag auf sein Haus verübt.

Zurück zu den Anfängen: Paul Keuter, 43, ist seit Anfang 2016 in der Geschäftsführung von Hertha BSC. Geholt von Twitter, um digitale Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und den Klub in diesem Bereich strategisch neu auszurichten. Dort hatte er zuvor die weltweite Sport-Strategie des US-Unternehmens verantwortet. Bei Teilen der Hertha-Fans stießen seine Ideen, das Image des Vereins zu verändern, immer wieder auf große Kritik. Es waren Slogans wie "We try, we fail, we win", die wenig Gegenliebe erfuhren. Auch hatte sich Keuter gegen traditionelles Denken von Fans unter anderem in der Diskussion um die 50+1-Regel im deutschen Fußball ausgesprochen.

Von Teilen der Hertha-Fanszene ist Keuter als Sinnbild dessen ausgemacht worden, was sie als Fehlentwicklungen in ihrem Klub ansehen. Der jüngste Höhepunkt der Auseinandersetzung war der Hymnen-Streit vor der Saison, als Hertha BSC die Mitglieder kurzfristig vor dem ersten Heimspiel informierte, dass nicht länger "Nur nach Hause" von Frank Zander beim Einlaufen gespielt werden sollte, sondern "Dickes B." von Seeed. Die Entscheidung wurde zurückgenommen, dennoch wurde wiederum das zerüttete Verhältnis offenbar.