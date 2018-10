Schwere Aufgabe für die Füchse Berlin im Viertelfinale des DHB-Pokals: Der Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen kommt kurz vor Weihnachten (18./19. Dezember) in den Fuchsbau. Das ergab die Auslosung durch den früheren Nationalspieler Dominik Klein am Donnerstag.

In der Vorsaison war für die Füchse, die sich derzeit auf das Finale der inoffiziellen Klub-WM in Katar vorbereiten, im Viertelfinale Endstation. Der Gegner damals in einem dramatischen Spiel: der SC Magdeburg. Eine 29:30-Niederlage verhinderte den Sprung ins Final-Four-Turnier.

In der aktuellen Pokal-Saison läuft für die Berliner bislang alles glatt: Zum Auftakt hatten sie sich in einem Turnier gegen den Drittligisten Oranienburger HC (37:23) und die Zweitliga-Mannschaft TuS-N Lübbecke (33:26) keine Blöße gegeben und sich für das Achtelfinale qualifiziert. Dort setzten sie sich vor einem Monat mit 31:26 gegen GWD Minden durch. Das Final Four findet am 6./7. April 2019 statt.