Ich wurde 1965 geboren, 1974 war die Weltmeisterschaft in Deutschland. Ich war neun Jahre, Straßenfußballer durch und durch, und da hat jeder seinen Spitznamen bekommen. Ob ich jemals so wie Pelé gespielt habe? Keine Ahnung. Aber so ist der Spitzname jedenfalls entstanden.

Aus den fußballerischen Anfängen stammt ja auch ihr Spitzname Pele, in Anlehnung an den einst besten Fußballer der Welt, den Brasilianer Pelé. Wer kam auf die Idee?

Es ist sicherlich fußballerisch auch eine große Last, sich mit so einem Namen zu bewegen?

Es ist zumindest außergewöhnlich, dass er sich bestätigt hat bis heute. Also man kennt mich eher unter Pele als unter Claus-Dieter.

Sie haben 14 Jahre in der ersten und zweiten Bundesliga gespielt, sind in dieser Zeit sehr oft gewechselt. Sie waren in Leverkusen, Köln, Wolfsburg und auch bei Hertha BSC. Warum haben Sie sich als Spieler so oft für einen Wechsel entschieden?

Ich bin ein Wohlfühlspieler, auch wenn man das nicht glaubt. Ich brauche Harmonie und Vertrauen, menschliche Zuneigung, dann kann ich die optimale Leistung bringen. Vielleicht sogar mehr, als ich eigentlich kann. Manchmal bin ich sehr ungeduldig, dann will ich zu schnell zu viel. Das steht mir auch als Trainer schon mal im Weg, einfach mal die Ruhe zu haben, etwas auszusitzen. Jeder hat Schwächen, aber ich kann darüber reden.

Wären Sie denn als Trainer Wollitz mit dem Spieler Wollitz heute zurecht gekommen?

Perfekt, weil der Spieler Wollitz ehrlich ist und der Trainer Wollitz noch ehrlicher.

Um das Jahr 2000 herum sind Sie Fußballtrainer geworden. Inzwischen sind Sie in Deutschland einer der bekanntesten, obwohl sie es noch nie in die Bundesliga geschafft haben, was sicherlich auch daran liegt, dass Sie sehr direkt sind. Wäre es manchmal besser gewesen weniger zu sagen?

Sehr viel besser, die Emotionalität steht im Weg, die Ehrlichkeit wird nicht so gefragt. Ich werde sehr viel schubladenhaftig begleitet. Ewald Lienen hat dafür gesorgt, dass ich Trainer werde. Ich wollte eigentlich kein Trainer werden, aufgrund dieser Emotionalität, aber er war der Meinung, dass ich nicht nur viel vom Fußball verstehe, sondern auch diese Ehrlichkeit brauche.