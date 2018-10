Hertha BSC ist zurück in der Normalität. Bloß keine Euphorie nach dem Heimsieg gegen die Bayern, das ist Trainer Dardai wichtig. Beim Auswärtsspiel in Mainz bekommt es Hertha mit einer Pflichtaufgabe zu tun – und mit der besten Defensive der Liga. Von Jakob Rüger

Der Trainer will Euphorie und große Erwartungen gar nicht erst aufkommen lassen. Nur nicht abheben, schön zurück zum Alltag. Mit 13 Punkten aus sechs Spielen hat Dardais Hertha einen neuen Bestwert für den vereinseigenen Saisonstart hingelegt. Die Punkte nimmt der Trainer gerne mit, Gerede etwa von der Champions League will der Ungar aber unbedingt vermeiden.

Für Dardais Hertha steht nicht etwa der nächste Fußball-Leckerbissen an, sondern grauer Liga-Alltag: Am siebten Spieltag geht es zum FSV Mainz 05 (Sonnabend, 15.30 Uhr). "Die Kunst ist nicht, nach zehn Jahren die Bayern zu schlagen. Kunst ist, nach Mainz zu fahren und dort drei Punkte zu holen", weiß Dardai um die Bedeutung der anstehenden Aufgabe.

Für die Aufgabe in Mainz stehen Dardai fast alle Spieler zur Verfügung. Mittelfeldmotor Vladimir Darida ist in dieser Woche nach dreimonatiger Verletzungspause wieder ins Training eingestiegen. Ein Einsatz kommt für den Tschechen aber noch zu früh.

Mit dem Training zu Beginn der Woche war Dardai nicht zufrieden. Es dauerte etwas, bis sein Team die entsprechende Spannung und Konzentration aufbaute. Beides sind wichtige Komponenten gegen Mainz. "Die Mainzer kommen aus einer Woche, die nicht so ganz erfolgreich war", sagt Manager Michael Preetz [nur ein Punkt aus drei Spielen, Anm. d. Redaktion]. "Die wissen, dass sie zu Hause ihre Punkte holen müssen und deshalb werden sie mit einhundert und mehr Prozent in dieses Spiel gehen."

Fit ist hingegen Nationalspieler Marvin Plattenhardt. Der droht aber wegen zuletzt schwacher Leistungen seinen Stammplatz auf der linken Seite an den jungen Maximilian Mittelstädt zu verlieren. Gegen Bayern saß Plattenhardt überraschend nur auf der Bank. Dort musste der WM-Teilnehmer zusehen, wie Mittelstädt eine gute Partie gegen Arjen Robben spielte.

Fraglich ist weiterhin, ob Stammtorwart Rune Jarstein in die Startelf zurückkehren kann. Der Norweger schlägt sich mit Oberschenkelproblemen herum. "Stand heute spielt Thomas Kraft", so Dardai am Donnerstag. "Wenn Rune Jarstein kommt und sagt, er ist fit, dann müssen wir noch einmal reden." Anders als Plattenhardt muss Jarstein aber künftig nicht um seinen Stammplatz bangen. Zu gut hat der ruhige Schlussmann bislang gespielt. An Herthas Torwarthierarchie wird sich nichts ändern.