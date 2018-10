Vor dem wichtigen Spiel der Eisbären gegen die Schwenninger Wild Wings am kommenden Freitag (19:30 Uhr) können sich die Berliner auf die Rückkehr von Torwart Kevin Poulin freuen.



Der Keeper, der in seiner ersten Saison in Berlin direkt überzeugt, fehlte in den letzten drei Begegnungen aufgrund einer Augenentzündung. Diese ist nun auskuriert und Poulin wird zwischen die Pfosten zurückkehren.

Die Eisbären sind nach drei verlorenen Spielen in Folge auf einen Sieg in Schwenningen angewiesen, um nicht den Anschluss an die Spitzengruppe der DEL zu verlieren.