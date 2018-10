rbb|24: Herr Duda, Sie haben fünf Tore in den vergangenen sechs Spielen geschossen. Die Fans singen: "He scores when he wants!" (Er trifft, wann immer er will!). Was denken Sie über Ihren guten Lauf?

Ondrej Duda: Nicht die Fans singen das, sondern Salomon (Kalou; Anm. d. Red.). Das ist ein kleiner Unterschied. Die Chelsea-Fans haben das früher gesungen, wenn er für sie getroffen hat. Fünf Tore, das ist schön - aber: Ich habe schon allen gesagt, dass das für mich nicht entscheidend ist. Wenn diese Tore der Mannschaft helfen und wir gewinnen, ist es natürlich perfekt. Dann bin ich glücklich - und das Team ist es auch.