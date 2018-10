So laut Graciano Rocchigiani sein Leben lang war. So aufbrausend. So unbarmherzig im Ring. So leise war seine Beisetzung. Fast 1.000 Gäste waren zum St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg gepilgert, um Abschied vom zweimaligen Box-Weltmeister zu nehmen. Familie, Freunde und Fans erwiesen einer der schillerndsten, umstrittensten aber auch beliebtesten Figuren des deutschen Boxsports die letzte Ehre. "Rocky" war als Fußgänger am 1. Oktober auf einer Schnellstraße bei Belpasso auf Sizilien von einem Smart erfasst worden und seinen Verletzungen erlegen. Rocchigiani wurde nur 54 Jahre alt.

Angeführt wurde der über 100 Meter lange Trauerzug, der an den Gräbern der Gebrüder Grimm vorbeiführte, von Rocchigianis Eltern, seinem Bruder Ralf, der auch Weltmeister war, und seiner ältesten Tochter.