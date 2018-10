rbb|24: Herr Schöningh, es geht schon wieder ins Finale der Saison - und das mit einem Doppelrenntag am 3. und am 7. Oktober. Das Highlight ist der "Preis der Deutschen Einheit" am ersten Renntag. Was erwartet die Zuschauer?

Gerhard Schöningh: Das war eigentlich schon seit dem ersten Jahr 1991 der totale Publikumsmagnet. Wir haben am Tag des "Großen Preises von Berlin" besseren Sport. Aber deutlich mehr Leute kamen immer am 3. Oktober.

Warum ist das aus Ihrer Sicht so?

Hoppegarten war im geteilten Deutschland abgeschnitten von West-Berlin und der westlichen Welt. Für so eine bedeutende Rennbahn war das ein echtes Handicap. Es gibt auch viele Rennsport-Familien, die aus Hoppegarten stammen und dann in den Westen gegangen sind. Die Berliner und Brandenburger wissen: Hoppegarten ist eine gesamtberliner, eine gesamtdeutsche Geschichte. Deshalb ist die Einheit besonders wichtig. Und deshalb gibt es auch ein große Dankbarkeit bei unseren Fans. Die kommen gerne raus und feiern den 3. Oktober in Hoppegarten.