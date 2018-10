Die Verletzungssorgen bei den Eisbären Berlin werden immer größer. Neu auf der Liste der Ausfälle: Torjäger Jamie MacQueen. Der Kanadier, der in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bereits sieben Saisontreffer erzielte, erlitt am vergangenen Wochenende eine Syndesmose-Verletzung. Der 30-Jährige wird den Eisbären rund sechs Wochen fehlen. Das gab der Klub nach dem Training am Donnerstag bekannt.